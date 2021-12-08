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أردوغان: نعتقد أن زيادات الأسعار الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة ستستقر قريبا (الجزيرة)

Lebanon 24
08-12-2021 | 11:28
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