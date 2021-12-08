أخبار عاجلة

وزارة الدفاع الجزائرية: تفكيك خلية إرهابية واعتقال 9 من عناصرها (العربية)

Lebanon 24
08-12-2021 | 12:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الداخلية التونسية: منفذ هجوم أمس أمام مقر الوزارة مصنف إرهابي (العربية)
lebanon 24
09/12/2021 01:40:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة الليبية: ندين اقتحام محكمة سبها وتكليف وزارتي الداخلية والعدل بالتحقيق (العربية)
lebanon 24
09/12/2021 01:40:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الإماراتية: 23 صفقة حتى الآن بمعرض دبي للطيران بقيمة 22 مليار درهم (العربية)
lebanon 24
09/12/2021 01:40:25 Lebanon 24 Lebanon 24
خلية الإعلام العراقية: الاستخبارات تفكك شبكة إرهابية كانت تخطط لشن عملية في الفلوجة (العربية)
lebanon 24
09/12/2021 01:40:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2021-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:35 | 2021-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:55 | 2021-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2021-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:48 | 2021-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
18:05 | 2021-12-08
17:43 | 2021-12-08
17:34 | 2021-12-08
17:33 | 2021-12-08
17:31 | 2021-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website