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أخبار عاجلة
المبعوث الأميركي لإيران: أجريت محادثات بناءة مع الشركاء في مجلس التعاون الخليجي بشأن إيران
Lebanon 24
08-12-2021
|
16:53
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