نقيب اصحاب المستشفيات سليمان هارون لصوت لبنان: بدأت المستشفيات منذ بداية الشهر الحالي تنفيذ خطة البنك الدولي التي تشمل المرضى وزارة الصحة وسيخفف الكثير من الاعباء

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