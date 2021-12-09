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محافظ بيروت مروان عبود للـmtv: انفجار قسطل المياه في شارع محمد الحوت يُلقي الضوء على حالة شبكة المياه في بيروت القديمة والمهترئة مما يؤدّي إلى خسف الطرقات وعالجنا 3 حالات في الفترة الأخيرة

Lebanon 24
09-12-2021 | 02:43
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