عبود: لا صيانة وأحد لا يسهر على مصلحة الشبكات والبنية التحتية فهي مهدّدة بالإنهيار أكثر من الآن فصاعداً وما نشهده ما هو إلا بداية و"نحنا ما عم نلحّق على شي"

Lebanon 24