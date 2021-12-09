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عبود: لا صيانة وأحد لا يسهر على مصلحة الشبكات والبنية التحتية فهي مهدّدة بالإنهيار أكثر من الآن فصاعداً وما نشهده ما هو إلا بداية و"نحنا ما عم نلحّق على شي"

Lebanon 24
09-12-2021 | 02:47
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