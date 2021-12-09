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الإخبارية السورية نقلًا عن وزارة النقل: إعادة فتح كل الموانئ في المنطقة الساحلية

Lebanon 24
09-12-2021 | 03:10
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