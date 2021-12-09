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السيسي استقبل ميقاتي وعرض معه العلاقات اللبنانية- المصرية والوضع في المنطقة

Lebanon 24
09-12-2021 | 03:39
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