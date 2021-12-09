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"هيرويين" في قصر العدل... اليكم ما حصل!

Lebanon 24
09-12-2021 | 05:28
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أفادت المعلومات عن توقيف مواطن عثر بحوزته على مادة الهيرويين عند مدخل قصر العدل في بيروت.
 
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هيرويين

قصر العدل

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