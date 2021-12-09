وزير الصحة فراس الأبيض: ننتظر تقارير منظمة الصحة العالمية بخصوص متحور "الأوميكرون" ولم تبيّن أي دراسة علمية أن هذا المتحور أكثر فتكًا من غيره.. كما نؤكّد على أهمية أخذ اللقاح

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