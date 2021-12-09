ميقاتي بعد زيارته مقر جامعة الدول العربية: الشكر لمعالي الامين العام احمد ابو الغيط على دعمه الدائم للبنان حيث كان السباق في الاتصال لكي يكون الى جانب لبنان دائما.

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