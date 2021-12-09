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وزارة النفط السورية: دمشق ستستضيف مؤتمر الطاقة العربي في 2024 بعد موافقة الأعضاء في مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدّرة للنفط (أوابك).

Lebanon 24
09-12-2021 | 07:13
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