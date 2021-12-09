أخبار عاجلة

الكعبي: الأمم المتحدة في العراق هدفها زرع الفتنة وإشعال فتيل الحرب الأهلية

Lebanon 24
09-12-2021 | 09:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الأمم المتحدة وطالبان.. جدل "الاعتراف" ومخاوف "الحرب الأهلية"
lebanon 24
09/12/2021 18:16:49 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى العراق: السلطات العراقية أدارت الانتخابات بكل مهنية
lebanon 24
09/12/2021 18:16:49 Lebanon 24 Lebanon 24
احتفال الاستقلال: مرور فصائل عسكرية من الكلية الحربية ولواء الحرس الجمهورية والقوات البحرية وقوات الأمم المتحدة والقوات الجوية ولواء المشاة الثامن والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام
lebanon 24
09/12/2021 18:16:49 Lebanon 24 Lebanon 24
بعثة الأمم المتحدة في العراق تدين بشدة محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي (العربية)
lebanon 24
09/12/2021 18:16:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
11:12 | 2021-12-09
11:06 | 2021-12-09
11:05 | 2021-12-09
11:01 | 2021-12-09
10:57 | 2021-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website