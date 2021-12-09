"الجديد": في جديد قضية الاستاذ المتحرش زار وفد من المسؤولين في وزارة التربية ثانوية جورج الصراف وأبلغ الاساتذة والتلاميذ انه قد تم تكليف مدير جديد للثانوية هو الاستاذ أحمد حروق بدل من المدير الحالي

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