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رويترز: جنوب أفريقيا تسجل 22391 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون بحسب المعهد الوطني للأمراض المعدية (الجزيرة)
Lebanon 24
09-12-2021
|
12:41
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