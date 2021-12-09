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البيت الأبيض: بايدن ملتزم بضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي ونؤمن بأن الدبلوماسية هي السبيل الأمثل وإذا فشلت فسوف ننظر في خيارات أخرى

Lebanon 24
09-12-2021 | 15:15
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