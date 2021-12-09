16
o
بيروت
18
o
طرابلس
12
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
5
o
زحلة
6
o
بعلبك
10
o
بشري
14
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
مستشار رئيس ليتوانيا: بايدن وعد دول الناتو الشرقية بـ"نشر قدرات إضافية" لدعمها
Lebanon 24
09-12-2021
|
16:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
مستشار رئيس ليتوانيا: بايدن وعد دول الناتو الوُسطى بـ"عدم اتخاذ أي قرار بشأنها دون مشاركتها"
Lebanon 24
مستشار رئيس ليتوانيا: بايدن وعد دول الناتو الوُسطى بـ"عدم اتخاذ أي قرار بشأنها دون مشاركتها"
10/12/2021 07:13:50
10/12/2021 07:13:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مستشار الأمن القومي الأميركي: بايدن أبلغ بوتن بأننا سنزود قوات الناتو في جبهته الشرقية بالمزيد من القدرات العسكرية
Lebanon 24
مستشار الأمن القومي الأميركي: بايدن أبلغ بوتن بأننا سنزود قوات الناتو في جبهته الشرقية بالمزيد من القدرات العسكرية
10/12/2021 07:13:50
10/12/2021 07:13:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئاسة الأوكرانية: بايدن أبلغ زيلينسكي أن انضمام كييف لـ"الناتو" يعتمد فقط على قرار الشعب الأوكراني والحلف
Lebanon 24
الرئاسة الأوكرانية: بايدن أبلغ زيلينسكي أن انضمام كييف لـ"الناتو" يعتمد فقط على قرار الشعب الأوكراني والحلف
10/12/2021 07:13:50
10/12/2021 07:13:50
Lebanon 24
Lebanon 24
المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض: بايدن أوضح أن تحديات سوق الطاقة تجعل كل الخيارات مطروحة (الجزيرة)
Lebanon 24
المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض: بايدن أوضح أن تحديات سوق الطاقة تجعل كل الخيارات مطروحة (الجزيرة)
10/12/2021 07:13:50
10/12/2021 07:13:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
خبر سار الى اللبنانيين... في الأعياد الكهرباء 24/24
Lebanon 24
خبر سار الى اللبنانيين... في الأعياد الكهرباء 24/24
05:56 | 2021-12-09
09/12/2021 05:56:12
Lebanon 24
Lebanon 24
3 أبراج سيصبحون من الأثرياء عام 2022.. هل أنت من بينهم؟
Lebanon 24
3 أبراج سيصبحون من الأثرياء عام 2022.. هل أنت من بينهم؟
08:00 | 2021-12-09
09/12/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فتحة فستان نادين نسيب نجيم تضعها بموقف محرج.. كشفت الكثير خلال صعودها إلى المسرح! (فيديو وصور)
Lebanon 24
فتحة فستان نادين نسيب نجيم تضعها بموقف محرج.. كشفت الكثير خلال صعودها إلى المسرح! (فيديو وصور)
02:00 | 2021-12-09
09/12/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"إبنتي لا تستمع إليّ"... هكذا ودعت الأمير حياة ارسلان ابنتها الأميرة ديالا
Lebanon 24
"إبنتي لا تستمع إليّ"... هكذا ودعت الأمير حياة ارسلان ابنتها الأميرة ديالا
10:10 | 2021-12-09
09/12/2021 10:10:59
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله بدأ بالتغيير حتى بـ "الاوادم"
Lebanon 24
حزب الله بدأ بالتغيير حتى بـ "الاوادم"
01:30 | 2021-12-09
09/12/2021 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
18:25 | 2021-12-09
نيكاراغوا تقطع علاقاتها الدبلوماسية بتايوان وتعترف بالصين
18:09 | 2021-12-09
البيت الأبيض: بايدن يجدّد التزام واشنطن بسيادة الأراضي الأوكرانية
18:05 | 2021-12-09
مصادر سودانية لـ"الشرق": الميثاق السياسي المرتقب يناقش استكمال هياكل الحكم وضوابط المهام والصلاحيات
17:55 | 2021-12-09
الأمير محمد بن سلمان: دول الجوار مهمة لنهضتنا
17:19 | 2021-12-09
الرئيس التونسي: الاختلاف في الآراء والتصورات لا يعني انعدام التعايش والقانون فوق الجميع
فيديو
"Mini" تغزو الأسواق العالمية بسيارتها الكهربائية الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
"Mini" تغزو الأسواق العالمية بسيارتها الكهربائية الجديدة! (فيديو)
16:00 | 2021-12-08
10/12/2021 07:13:50
Lebanon 24
Lebanon 24
عبير نعمة في أغنية رومانسيّة ميلاديّة بعنوان "الميلاد الجايي"
Lebanon 24
عبير نعمة في أغنية رومانسيّة ميلاديّة بعنوان "الميلاد الجايي"
11:00 | 2021-12-08
10/12/2021 07:13:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"فولكس فاغن" تكشف عن سيارة "Jetta" الجديدة والاقتصادية! (فيديو)
Lebanon 24
"فولكس فاغن" تكشف عن سيارة "Jetta" الجديدة والاقتصادية! (فيديو)
11:00 | 2021-12-08
10/12/2021 07:13:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact