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مستشار رئيس ليتوانيا: بايدن وعد دول الناتو الشرقية بـ"نشر قدرات إضافية" لدعمها

Lebanon 24
09-12-2021 | 16:21
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