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قائد القيادة المركزية الأميركية لـ"فاينانشيال تايمز": التهديد الإيراني هو "الأكبر" وتحليق القاذفات الاستراتيجية مع طائرات من السعودية والبحرين ومصر وإسرائيل كان "رسالة إلى طهران"

Lebanon 24
09-12-2021 | 16:29
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