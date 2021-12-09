قائد القيادة المركزية الأميركية لـ"فاينانشيال تايمز": التهديد الإيراني هو "الأكبر" وتحليق القاذفات الاستراتيجية مع طائرات من السعودية والبحرين ومصر وإسرائيل كان "رسالة إلى طهران"

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