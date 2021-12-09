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وكالة الأنباء الأردنية "بترا": تسجيل أول اصابتين بمتحور "أومكيرون" في المملكة

Lebanon 24
09-12-2021 | 16:52
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