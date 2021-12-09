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ولي العهد السعودي ونظيره البحريني يؤكدان على أهمية استمرار دعم وتطوير التنسيق الثنائي بين البلدين وتعزيز التعاون والتشاور تجاه القضايا الإقليمية والدولية

Lebanon 24
09-12-2021 | 17:00
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