21
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
21
o
النبطية
15
o
زحلة
16
o
بعلبك
19
o
بشري
21
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
لجنة الأطباء في دارفور: 138 قتيلا ضحايا العنف العرقي خلال 3 أسابيع
Lebanon 24
10-12-2021
|
01:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
لجنة أطباء دارفور: ارتفاع عدد ضحايا العنف إلى 138 قتيلا و106 جرحى منذ 17 تشرين الثاني (العربية)
Lebanon 24
لجنة أطباء دارفور: ارتفاع عدد ضحايا العنف إلى 138 قتيلا و106 جرحى منذ 17 تشرين الثاني (العربية)
10/12/2021 13:48:19
10/12/2021 13:48:19
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة أطباء غرب دارفور: 17 قتيلا و12 جريحا في صراع قبلي غرب دارفور (العربية)
Lebanon 24
لجنة أطباء غرب دارفور: 17 قتيلا و12 جريحا في صراع قبلي غرب دارفور (العربية)
10/12/2021 13:48:19
10/12/2021 13:48:19
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة الأطباء المركزية تتحدث عن 14 قتيلا جراء التظاهرات في السودان اليوم (العربية)
Lebanon 24
لجنة الأطباء المركزية تتحدث عن 14 قتيلا جراء التظاهرات في السودان اليوم (العربية)
10/12/2021 13:48:19
10/12/2021 13:48:19
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: لجنة الأطباء السودانيين تعلن مقتل 2 من المتظاهرين بعد تعرضهما لإطلاق نار خلال الاحتجاجات بـ"أم درمان"
Lebanon 24
رويترز: لجنة الأطباء السودانيين تعلن مقتل 2 من المتظاهرين بعد تعرضهما لإطلاق نار خلال الاحتجاجات بـ"أم درمان"
10/12/2021 13:48:19
10/12/2021 13:48:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
3 أبراج سيصبحون من الأثرياء عام 2022.. هل أنت من بينهم؟
Lebanon 24
3 أبراج سيصبحون من الأثرياء عام 2022.. هل أنت من بينهم؟
08:00 | 2021-12-09
09/12/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"إبنتي لا تستمع إليّ"... هكذا ودعت الأمير حياة ارسلان ابنتها الأميرة ديالا
Lebanon 24
"إبنتي لا تستمع إليّ"... هكذا ودعت الأمير حياة ارسلان ابنتها الأميرة ديالا
10:10 | 2021-12-09
09/12/2021 10:10:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع ملحوظ بدولار السوق الموازية عصراً.. اليكم التسعيرة
Lebanon 24
ارتفاع ملحوظ بدولار السوق الموازية عصراً.. اليكم التسعيرة
09:45 | 2021-12-09
09/12/2021 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار المصارف بـ8000 ليرة بدلاً من 3900.. قرار هام من مصرف لبنان
Lebanon 24
دولار المصارف بـ8000 ليرة بدلاً من 3900.. قرار هام من مصرف لبنان
07:12 | 2021-12-09
09/12/2021 07:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يسجل انخفاضاً طفيفاً.. فعلى أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يسجل انخفاضاً طفيفاً.. فعلى أي تسعيرة أقفل؟
13:59 | 2021-12-09
09/12/2021 01:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
06:45 | 2021-12-10
وكالة إرنا عن الوفد الإيراني بفيينا: نتمسك بمصالحنا وعلى إدارة بايدن التخلي عن سياسة الضغوط القصوى
06:40 | 2021-12-10
الناتو: نجدد موقفنا الثابت بدعم أوكرانيا في مواجهة تهديدات روسيا
06:37 | 2021-12-10
بولندا: نأمل من الحكومة الألمانية الجديدة أن تفتح ملف تعويضات الحرب العالمية الثانية
06:33 | 2021-12-10
الجيش الروسي: تعزيزات الناتو قد تفاقم الصراع شرق أوكرانيا
06:25 | 2021-12-10
وزير خارجية بولندا: سنطالب بوقف خط الأنابيب الروسي "نورد ستريم 2"
فيديو
"Mini" تغزو الأسواق العالمية بسيارتها الكهربائية الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
"Mini" تغزو الأسواق العالمية بسيارتها الكهربائية الجديدة! (فيديو)
16:00 | 2021-12-08
10/12/2021 13:48:19
Lebanon 24
Lebanon 24
عبير نعمة في أغنية رومانسيّة ميلاديّة بعنوان "الميلاد الجايي"
Lebanon 24
عبير نعمة في أغنية رومانسيّة ميلاديّة بعنوان "الميلاد الجايي"
11:00 | 2021-12-08
10/12/2021 13:48:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"فولكس فاغن" تكشف عن سيارة "Jetta" الجديدة والاقتصادية! (فيديو)
Lebanon 24
"فولكس فاغن" تكشف عن سيارة "Jetta" الجديدة والاقتصادية! (فيديو)
11:00 | 2021-12-08
10/12/2021 13:48:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact