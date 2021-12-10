بيرم: قمنا بتحول جذري لحماية العامل اللبناني، ويحدد القرار المهن المحصورة باللبنانيين، وما كان ممنوعاً بموجب الدستور والقوانين ما زال ممنوعاً بالنسبة لغير اللبنانيين

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