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ليتوانيا: بايدن تعهد بإرسال المزيد من القوات لمواجهة التهديدات الروسية على الحدود

Lebanon 24
10-12-2021 | 05:09
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