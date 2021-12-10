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بولندا: نأمل من الحكومة الألمانية الجديدة أن تفتح ملف تعويضات الحرب العالمية الثانية

Lebanon 24
10-12-2021 | 06:37
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