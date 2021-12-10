أخبار عاجلة

نقيب الصيادلة بعد لقائه الرئيس عون: مجلس النقابة الجديد يخوض معركة كرامة المواطن والصيدلي معاً وهمُّنا الحفاظ على الهوية اللبنانية

Lebanon 24
10-12-2021 | 07:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون خلال استقباله نقيب الصيادلة والمجلس الجديد للنقابة: البطاقة الدوائية من شأنها ان تساهم في ضبط الأسعار ومن هنا وجوب إقرارها
lebanon 24
10/12/2021 20:43:16 Lebanon 24 Lebanon 24
اعلن نائب نقيب محرري الصحافة اللبنانية السابق نافذ قواص انسحابه من المشاركة في انتخابات هيئة مكتب مجلس النقابة الجديد
lebanon 24
10/12/2021 20:43:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون بحث مع رئيس الحكومة عدم انعقاد مجلس الوزراء ما يؤثر سلبا على العمل الحكومي وأداء الوزارات والإدارات العامة ومصالح المواطنين
lebanon 24
10/12/2021 20:43:16 Lebanon 24 Lebanon 24
القصيفي: ما حصل اليوم هو باكورة الانجازات التي تعهد مجلس النقابة الجديد بتحقيقها
lebanon 24
10/12/2021 20:43:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2021-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2021-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2021-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:59 | 2021-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
13:42 | 2021-12-10
13:27 | 2021-12-10
12:49 | 2021-12-10
12:49 | 2021-12-10
12:40 | 2021-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website