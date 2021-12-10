أبو شرف لـ"الجديد": حتى الآن لا زالت الأمور مضبوطة ولكننا نحتاج الى محفّز إقتصادي لإبقاء الكوادر الطبية في لبنان لإحتواء جميع الأمراض وتلبية اللبنانيين

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