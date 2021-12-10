الرئيس عون عرض مع الرئيس ميقاتي نتائج المحادثات التي اجراها ميقاتي خلال زيارته الى مصر وتطرق البحث الى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية خصوصاً بعد التعميم الذي صدر عن حاكم مصرف لبنان

Lebanon 24