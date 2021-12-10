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تصادم بين مركبتين على اوتوستراد عمشيت - المسلك الغربي والاضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة (التحكم المروري)
Lebanon 24
10-12-2021
|
10:37
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