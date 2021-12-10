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السفارة الأميركية في أديس أبابا تدين انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها جبهة تحرير تيغراي وقوات الجيشين الأثيوبي والأريتري (الحرة)

Lebanon 24
10-12-2021 | 13:54
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