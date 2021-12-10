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الأمين العام للناتو يرفض طلب روسيا منع أوكرانيا من الانضمام للحلف (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
10-12-2021 | 14:14
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