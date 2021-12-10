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إصابة عنصرين أثناء إخماد الحريق في برج الشمالي أحدهما من جمعية الرسالة للإسعاف الصحي والآخر من الدفاع المدني اللبناني (الجديد)

Lebanon 24
10-12-2021 | 16:52
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