ميقاتي عبر تويتر: أثمن جولة سمو ولي العهد السعودي والمساعي المستمرة لتعزيز أُطر التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية كافة ولبنان من ضمنها

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