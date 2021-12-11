أخبار عاجلة

حركة حماس: ما نشر عن أسباب حادث مخيم البرج الشمالي ومقتل العشرات أخبار مفبركة لا أساس لها

Lebanon 24
11-12-2021 | 04:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
حركة حماس: نستنكر حملة التضليل الإعلامي التي رافقت حادثة مخيم البرج الشمالي
lebanon 24
11/12/2021 17:04:14 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: الحريق في مخيم البرج الشمالي - صور اندلع في مخزن اسطوانات غاز وأوكسجين
lebanon 24
11/12/2021 17:04:14 Lebanon 24 Lebanon 24
"حماس" تحسم الجدل بشأن حريق البرج الشمالي.. هذا ما كشفته عن السبب
lebanon 24
11/12/2021 17:04:14 Lebanon 24 Lebanon 24
روايات متعددة عن انفجار مخيم البرج الشمالي وفرضية مرجّحة
lebanon 24
11/12/2021 17:04:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
10:02 | 2021-12-11
10:01 | 2021-12-11
09:27 | 2021-12-11
09:12 | 2021-12-11
08:09 | 2021-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website