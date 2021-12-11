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وزير الصحة الدكتور فراس أبيض من مستشفى بعلبك الحكومي: نتحمّل كوزارة مسؤولية تجاه هذه المناطق اللبنانية، مثل بعلبك الهرمل وعكار وغيرها.

Lebanon 24
11-12-2021 | 05:08
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