جنبلاط: لا أفهم تلك المناورات على القانون تحت شعار الحصانات كفى هروباً من القانون بعد 36 إغتيال سياسي وبعد ثلاثة محاولات إغتيال لم يصدر سوى مذكرة توقيف واحدة ومحاولة إغتيال جماعية في مرفأ بيروت ونحن نقف عند عتبة التحقيق

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