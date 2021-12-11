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"رويترز" عن وكالة "نور" الإخبارية: مسؤول عسكري إيراني يحذر المعتدين من دفع "ثمن غال" بعد أنباء عن خطط أميركية "إسرائيلية" لتدريبات للإعداد لضربات محتملة على مواقع نووية إيرانية

Lebanon 24
11-12-2021 | 09:27
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