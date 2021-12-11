مستشفى عين وزين بالشوف شهدت إقبالاً كثيفاً من مختلف الفئات العمرية على ماراتون فايزر بحيث اضطرت ادارة المستشفى الى تمديد الوقت 3 ساعات لاستيعاب القادمين

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