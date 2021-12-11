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أخبار عاجلة
بايدن: الأعاصير التي تضرب وسط الولايات المتحدة مأساة تفوق التصور
Lebanon 24
11-12-2021
|
10:28
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