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الصين تعلن أن نسبة سكانها الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا بشكل كامل بلغت 82.5%

Lebanon 24
11-12-2021 | 11:05
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