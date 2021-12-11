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مصادر عسكرية إسرائيلية: توجيهات بالتحضير لعمل عسكري ضد إيران (العربية)

Lebanon 24
11-12-2021 | 11:19
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