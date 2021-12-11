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وزير الدفاع الإسرائيلي: إيران اقتربت من أن تصبح دولة عتبة نووية والولايات المتحدة وأوروبا يفقدان صبرهما في مفاوضات فيينا

Lebanon 24
11-12-2021 | 11:28
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