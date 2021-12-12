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رويترز: رئيس الوزراء الإسرائيلي يتوجه اليوم إلى الإمارات للقاء ولي العهد

Lebanon 24
12-12-2021 | 03:23
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