أخبار عاجلة

المطران عودة: لم يعد مقبولاً أن تبقى الحكومة معلقة وخاضعة لأقلية سياسية تتصرف ببساطة كأنها الأكثرية الحاكمة

Lebanon 24
12-12-2021 | 04:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
عوده في رسالة ناريّة: من غير المقبول أن تبقى الحكومة معلقة
lebanon 24
12/12/2021 15:38:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي بعد لقائه المطران عودة: اطلعته على خطوات الحكومة وانه علينا ان نكون إلى جانب المواطن خاصة في القضايا المعيشية وتحدثنا حول تداعيات انفجار 4 آب
lebanon 24
12/12/2021 15:38:36 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران عودة: التطاول على القضاء والقضاة والتهرّب من العدالة هي آفة تنخر وطننا كما أن عدم المساءلة والمحاسبة أوصلنا إلى هذا الفلتان
lebanon 24
12/12/2021 15:38:36 Lebanon 24 Lebanon 24
لودريان: نأمل أن يسهم الحوار الذي بدأ اليوم في عودة العلاقات السياسية بعيدا عن الخلافات ونقلت للرئيس الجزائري رغبة فرنسا في إذابة الجليد وسوء التفاهم بين بلدينا
lebanon 24
12/12/2021 15:38:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
08:33 | 2021-12-12
08:20 | 2021-12-12
08:08 | 2021-12-12
08:07 | 2021-12-12
08:04 | 2021-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website