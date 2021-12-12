الراعي في عظة الأحد: نصلّي لكي يُصغي المسؤولون إلى إلهامات الله خصوصاً الذين يستعملون نفوذَهم السياسي لعرقلة اجتماع مجلس الوزراء وسير التحقيق العدليّ في كارثة انفجار مرفأ بيروت

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