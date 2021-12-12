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الراعي: لا يمكن أن تسير البلاد من دون سلطة إجرائيّة تقرّر وتصلح وتجري الإصلاحات وتنفّذ القرارات الدوليّة وتراقب عمل الوزراء وتمارس كامل صلاحياتها الدستورية
Lebanon 24
12-12-2021
|
04:30
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