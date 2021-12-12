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القوات العراقية تبدأ عملية أمنية من 5 محاور لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" في سلسلة جبال حمرين

Lebanon 24
12-12-2021 | 04:35
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