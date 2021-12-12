أخبار عاجلة

روسيا: حالات الإصابة المؤكدة بكورونا تجاوزت 10 ملايين حالة (العربية)

Lebanon 24
12-12-2021 | 06:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
اليابان تؤكد اكتشاف 8 حالات إصابة جديدة بكورونا سببها متحور أوميكرون (العربية)
lebanon 24
12/12/2021 20:34:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة الفرنسية: ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بمتحور "أوميكرون" إلى 8
lebanon 24
12/12/2021 20:34:57 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤولون هولنديون: تسجيل 61 حالة إصابة بـكورونا في مطار أمستردام بين مسافرين قادمين من جنوب إفريقيا (العربية)
lebanon 24
12/12/2021 20:34:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة العالمية: متغير "دلتا" سبب 99% من حالات الإصابة بكورونا حول العالم
lebanon 24
12/12/2021 20:34:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
13:13 | 2021-12-12
12:42 | 2021-12-12
12:40 | 2021-12-12
12:13 | 2021-12-12
11:56 | 2021-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website