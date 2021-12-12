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أخبار عاجلة
برنامج الغذاء العالمي يعلن استئناف أنشطته في مدينتين في إثيوبيا بعد توقفها بسبب النهب (العربية)
Lebanon 24
12-12-2021
|
07:08
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