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وفاة طفلة في بلدة حنيدر وادي خالد نتيجة حادث صدم بآلية عسكرية تابعة للجيش

Lebanon 24
12-12-2021 | 09:17
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