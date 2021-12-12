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رئيس وزراء السودان حمدوك يستبدل جميع القائمين بأعمال أمناء الولايات الذين عينهم قائد الجيش بعد الانقلاب

Lebanon 24
12-12-2021 | 11:29
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